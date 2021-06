Una mostra ogni domenica nel parco di villa Filippini a Besana in Brianza: ecco le “DomenicArte” Con “DomenicArte” ogni domenica, nel parco di villa Filippini a Besana in Brianza, Pro loco e Comune vogliono far ripartire la cultura.

Riparte la cultura e l’arte nel comune di Besana, con “DomenicArte”, una carrellata di appuntamenti culturali organizzata dall’amministrazione comunale in stretta sinergia con la Pro Loco locale. Tutte le domeniche di giugno e luglio la serra nel parco di Villa Filippini ospiterà una mostra d’arte. Si tratta di un’iniziativa lanciata a fronte del successo riscosso dalla mostra biografica-letteraria dedicata allo scrittore Eugenio Corti, inaugurata proprio nella cornice del parco di Villa Filippini in occasione della Festa della Repubblica.

«Come promesso, rimettiamo al centro il nostro patrimonio e la fruibilità per i besanesi. Ripartiamo dalla cultura e dall’arte, come indicato nel nostro programma elettorale, accendendo i riflettori sui nostri luoghi con la produzione artistica del territorio. Oltre al pregio del contesto offerto dal parco, aggiungiamo anche la bellezza dei lavori degli artisti - ha spiegato il sindaco Emanuele Pozzoli -. Le prossime mostre avranno come protagonisti i dipinti di un gruppo di pittori locali, individuati grazie al prezioso aiuto di Angelo Viganò, presidente nella Pro Loco locale. Mi piacerebbe che qualche Besanese si aggiungesse in corsa a questa iniziativa. Chi volesse partecipare alle esposizioni può rivolgersi direttamente alla Pro Loco locale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA