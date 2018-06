Una domenica di beach volley a Monza: sabbia e schiacciate con i giovani Unitalsi Le sfide sottorete il 17 giugno per sostenere le attività della Casa della Gioia di Borghetto Santo Spirito, dove ogni anno l’Unitalsi di Monza 700 volontari dell’associazione accompagnano in vacanza 500 persone disabili. L’invito a iscriversi alle gare in 4x4 misto.

Una domenica di Beach Volley amatoriale a Monza, per sostenere le attività della Casa della Gioia di Borghetto Santo Spirito, dove ogni anno l’Unitalsi di Monza 700 volontari dell’associazione accompagnano in vacanza 500 persone disabili. A organizzare il torneo Gioy Volley, per domenica 17 giugno, proprio l’attivissimo gruppo giovani dell’Unitalsi. Il torneo che sarà giocato su 3 campi di sabbia messi a disposizione dal centro sportivo Derby di viale Lombardia. La formula è un 4x4 misto, con la presenza in campo di squadre composte da 4 persone di cui almeno una presenza femminile e una maschile. Saranno disputati gironi iniziali e successivamente la fase di eliminazione diretta. La gestione dei gironi consentirà a ogni squadra di giocare un minimo di quattro partite, le migliori proseguiranno nelle eliminatorie fino allo scontro per il primo posto in questo torneo della solidarietà.

A partire dalle 10 di domenica sarà allestita anche un’area relax con servizio bar e ristoro, per gli atleti e il pubblico. «L’evento è aperto a tutti, - spiegano dall’Unitalsi - a sportivi anche a livello amatoriale che vogliono trascorrere una giornata di amicizia e solidarietà. E ringraziamo il centro sportivo Derby per la grande disponibilità». All’evento sarà presente un gazebo che mostrerà l’attività svolta dai volontari Unitalsi durante il periodo estivo e sarà un’occasione per avvicinare quanti parteciperanno al mondo della disabilità «con l’auspicio che sempre più persone possano prendere parte a questa esperienza di condivisione e gioia - ricordano i giovani volontari - che lascia un ricordo indelebile in tutti coloro che l’hanno provata».

L’iscrizione delle squadre è prevista entro domenica 10 giugno. Per iscrizioni e per informazioni è possibile contattare gli organizzatori consultando la pagina facebook dell’evento: https://www.facebook.com/events/250586269015233/.

