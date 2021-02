«Una curva dell’autodromo di Monza per Piro», tifosi di tutta Italia rilanciano la proposta A quasi cinque anni dalla morte nessuno di dimentica del biassonese Fabrizio Pirovano, vice campione del mondo di Superbike. Dopo le 5.600 adesioni raccolte tre anni fa, nuovo tam tam sui social partito da un fan residente in Toscana

Il 1°febbraio Fabrizio Pirovano avrebbe compiuto sessantuno anni. A poco meno di cinque anni dalla sua scomparsa avvenuta il 12 giugno 2016 il suo ricordo continua a essere vivo in tanti tifosi che vorrebbero lasciare un segno indelebile del suo passaggio nell’autodromo che lo ha visto crescere e che gli ha tributato l’ultimo saluto con un corteo funebre di biker.

Biassonese, vice campione del mondo di Superbike, Pirovano, ‘Piro’ per gli amici, si era ritirato dalle corse iridate alla fine del 2001, pur rimanendo sempre legato a mondo delle due ruote. Dopo la sua scomparsa su Facebook erano state aperte pagine tematiche: “Dedichiamo un tratto dell’autodromo di Monza a Fabrizio Pirovano” e “Intitoliamo l’autodromo al vero re di Monza”.

Fabrizio Pirovano

Tre anni fa era stata lanciata sulla piattaforma on line Change.org una petizione per dedicargli una curva dell’autodromo di Monza. Malgrado le quasi 5600 adesioni raccolte l’iniziativa non aveva avuto seguito. Ora alcuni tifosi ci riprovano con un tam tam sui social partito da un ammiratore e amico della famiglia di Fabrizio residente in Toscana, rilanciato dalla rete. C’è chi propone di dedicare l’uscita della Curva Ascari, chi una delle curve di Lesmo e chi la parabolica “perché come la faceva lui non la fa nessuno”.

Non manca chi manifesta il desiderio di rivedere la Superbike a Monza e chi rivolge un pensiero ai fratelli Tino e Vittorio Brambilla. “Oltre a una curva Pirovano-propone un tifoso- ci vorrebbe anche una curva Brambilla”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA