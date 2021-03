Un regalo per l’oratorio L’Agorà di Carate: fondi per sistemare la cappella L’oratorio L’Agorà di Carate lancia una campagna, per Pasqua, per raccogliere fondi per finanziare l’ultima tranche di lavori di ristrutturazione: focus sulla cappellina.

Pasqua è l’occasione giusta per fare un regalo all’oratorio L’Agorà di Carate Brianza. La comunità pastorale Spirito Santo lancia una campagna di raccolta fondi per realizzare l’ultimo step di riqualificazione dell’oratorio, relativo alla sistemazione della cappella. Tramite offerta in apposita busta, con bonifico oppure prenotando un uovo di cioccolato dal sito lagora.net, i fedeli sono invitati a contribuire alle spese per le opere da mettere in cantiere.

Don Alessandro Colombo, responsabile della pastorale giovanile, ricorda i dettagli dell’intervento, che arriva dopo la completa riqualificazione degli spazi esterni, conclusa nel 2020. Per la cappella “il lavoro è semplice, poiché si tratta di una tinteggiatura interna delle pareti e del soffitto, e della sostituzione delle parte di pavimento, oggi tutta in moquette (da ben 50 anni la stessa!) con nuovi materiali, compatibili alle esigenze della struttura e ottimali anche dal punto di vista sanitario”. Il costo “rientra in quello che avevamo preventivato fin dall’inizio: circa 40mila euro. Abbiamo però bisogno di un ultimo sforzo straordinario dal momento che in questo anno l’oratorio non ha beneficiato delle sue attività ordinarie (tornei e feste estive)”.

