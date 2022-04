Un protocollo tutelerà il magico ciliegio secolare di Vergo Zoccorino e i campi intorno: «Nel frattempo rispettiamo la bellezza» Incontro intorno al ciliegio secolare tra il sindaco di Besana in Brianza e il presidente del parco Valle Lambro con diverse associazioni del territorio e i proprietari dell’area: dall’anno prossimo un protocollo tutelerà la pianta e il territorio. Durante l’intero periodo della fioritura quest’anno saranno presenti dei volontari del Comitato Bevere, del Gas di Besana, del Gruppo Sentieri di Briosco.

Mercoledì mattina, il sindaco di Besana in Brianza Emanuele Pozzoli e il presidente del parco Valle Lambro Marco Ciceri hanno incontrato al ciliegio secolare di Besana diverse associazioni del territorio, tra cui il Comitato Bevere, e i proprietari dell’area. L’obiettivo dell’incontro era quello di definire una modalità formale di tutela della pianta, tutela del lavoro dei campi e rispetto dei residenti in prossimità della pianta. Una collaborazione che ha lo scopo di tutelare il ciliegio e, allo stesso tempo, di favorirne la visita in sicurezza.

“Dal prossimo anno questa tutela sarà formale e per tutti i visitatori della pianta, nel frattempo una sola raccomandazione: cerchiamo tutti di avere rispetto della bellezza che andiamo a visitare”, ha commentato Pozzoli.

Durante l’intero periodo della fioritura, già iniziata, quest’anno saranno presenti dei volontari del Comitato Bevere, del Gas di Besana, del Gruppo Sentieri di Briosco, per attività di educazione verso la popolazione, per spiegare le buone pratiche per aiutare il magico ciliegio a continuare a manifestare la sua bellezza per ancora molti anni.

