Un percorso di gruppo per elaborare l’esperienza del lutto, organizza l’Asst Monza

Una serie di incontri per non essere soli a gestire il dolore per la perdita di un proprio caro. Una situazione delicata, sempre difficile, oggi resa ancora più complicata dalle conseguenze della pandemia. Asst Monza propone da martedì 27 aprile un percorso di gruppo denominato “Non da soli nell’esperienza del lutto” che sarà condotto dalle psicologhe e dalle psicoterapeute del consultorio familiare di via Boito 2 di Monza.

Il gruppo vuole essere uno spazio accogliente, rispettoso e facilitante per dare voce alle emozioni legate a una perdita, un’occasione per condividere vissuti, parole e silenzi. Sei gli incontri in programma che si terranno dalle 17 alle 18.30 online o in presenza (a seconda delle normative in vigore).

Chi volesse partecipare all’iniziativa deve inviare una mail a: [email protected] oppure telefonare ai numeri 039 2335101 - 039 2335102 il martedì dalle 9 alle 12 oppure il mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.30.

