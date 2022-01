Un nuovo mezzo per il trasporto degli anziani per la Croce Bianca di Besana-Carate La Croce Bianca di Besana-Carate ha inaugurato un nuovo mezzo per il trasporto degli anziani.

Martedì, in via Marengo a Carate Brianza, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione di un nuovo mezzo di trasporto attrezzato per gli anziani e i diversamente abili che sarà al servizio dei cittadini di Besana, Carate e dei comuni limitrofi. Un Fiat Doblò donato da Progetti del Cuore Società Benefit alla Croce Bianca di Milano sezione di Besana-Carate Brianza.

All’inaugurazione del mezzo era presente il presidente Pierangelo Rossi, oltre che i volontari e le famiglie di tutti coloro che potranno usufruire del trasporto verso case di cura e la gestione dell’ordinaria quotidianità. “Avere un mezzo attrezzato per il trasporto dei nostri ragazzi è un qualcosa di eccezionale che ci permette di avere finalmente una risposta alle nostre tante esigenze”, ha spiegato il presidente. “Ci permetterà di svolgere molti servizi per la cittadinanza, come il trasporto di persone in stato di necessità, diversamente abili, o bambini che hanno bisogno di essere accompagnati nelle varie strutture scolastiche”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA