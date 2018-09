Un nuovo mercato contadino Coldiretti a Monza in via Cimabue Nuovo mercato contadino Coldiretti a Monza, a partire da lunedì 1 ottobre, in via Cimabue angolo Via Buonarroti: come da tradizione, si tratta di una rassegna settimanale con vendita di prodotti a chilometri zero. All’inaugurazione, alle 10, parteciperà anche l’assessore comunale al Commercio, Massimiliano Longo.

Con quello che verrà inaugurato domani i mercati di Campagna Amica di Coldiretti Milano, Lodi, Monza e Brianza, in provincia diventeranno sette, quattro a Monza (via Libertà, via Della Birona, via Romagna e, appunto, via Cimabue), due a Brugherio (via XXV Aprile e piazza Nenni) e uno Desio (via Sabotino). Ventiquattro i mercati in provincia di Milano e due in quella di Lodi.

