Un mondo senza plastica con Onlus Plastic Free: da Vimercate a Monza, l’obiettivo è levarne due tonnellate Giornata nazionale il 10 aprile, Onlus invita i cittadini alla raccolta anche a Ornago, Cornate, Muggiò e Lissone. Iniziativa in 300 città italiane: si punta a un nuovo grande record, rimuovere 500.000 chili di plastica e rifiuti.

Monza, Vimercate, Ornago, Cornate, Muggiò con la sua prima raccolta e Lissone aderiscono all’evento di raccolta promosso dalla Onlus Plastic Free che segna come data nazionale il 10 aprile in oltre 300 città italiane per una grande azione di sensibilizzazione e bonifica del territorio.

L’obiettivo è stabilire un nuovo grande record, rimuovere 500.000 chili di plastica e rifiuti dall’ambiente in un solo evento. «Siamo convinti che in Brianza recupereremo almeno un paio di tonnellate – ha affermato il coordinatore locale del Plastic Free Andrea Barcellesi -. Siamo contenti perché sono sempre più i Comuni brianzoli che partecipano a questa giornata ecologica. Stiamo osservando che sta crescendo un certo senso civico tra le persone e organizzare eventi del genere ha proprio questa finalità».

Per tutti i cittadini vimercatesi che vogliono partecipare a questo grande progetto l’appuntamento è alle 14 con ritrovo presso il parcheggio di via Lecco angolo via Rota. Sarà ripulita l’area sarà dei parcheggi davanti all’oratorio di via Rota e la ciclabile della tangenziale. L’evento è adatto a tutti e sarà una bella occasione per stare qualche ora a contatto con la natura e fare del bene all’ambiente Per partecipare è necessario solo: iscriversi obbligatoriamente e gratuitamente al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi

