Un menù con i prodotti della Brianza: lo propone il ristorante del “Don Gnocchi” di Carate Il ristorante didattico dell’istituto “Don Gnocchi” di Carate propone per sabato 13 febbraio un intero menù a base id prodotti brianzoli. Ecco come fare per prenotare (e che cosa si potrà gustare).

La Brianza finisce a tavola: sabato 13 febbraio al ristorante didattico Saporinmente dell’istituto “Don Gnocchi” di Carate Brianza. La classe 5^A dell’alberghiero servirà dalle 13 un “Menù della tradizione briantea”, pensato per esaltare prodotti di qualità delle terre brianzole. Vale a dire la carne della macelleria Sala di Villa Raverio (Besana in Brianza), i formaggi di Massimo Galimberti di Seregno, lo zafferano dei Mastri Speziali a Usmate Velate, il cioccolato di Marco Colzani a Carate, i vini dell’azienda La Costa di Valletta Brianza. Gli studenti prepareranno e presenteranno i piatti gourmet inseriti in menù: battuta di manzo al coltello con crudité di carciofi; formaggino lavorato di Montevecchia con frutta secca tostata; risotto allo zafferano con ragù di luganega; ossobuco di vitello in gremolada su bruschetta di polenta; torta paesana al cioccolato. Vino in abbinamento.

Saporinmente si trova in piazza Risorgimento ed è inserito nel caratese “Distretto del gusto ex Formenti”. Per prenotarsi al pranzo gourmet (i posti sono limitati), chiamare lo 0362.900072 o scrivere a [email protected]

© RIPRODUZIONE RISERVATA