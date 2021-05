Un giugno di fiori a Desio: ecco la “Primavera di rinascita” I fioristi di Desio collaborano con il Comune per un mese di “Primavera di rinascita” nelle strade. E San Giorgio lancia la raccolta fondi per l’Albero della rinascita dedicato alle vittime Covid.

Una città invasa dai fiori e dalla fantasia. Si chiama “Primavera di rinascita – Festa dei Fiori e della Fantasia”, l’iniziativa che partirà il 5 giugno, promossa dal Comune di Desio in collaborazione con i fioristi della città per la realizzazione di creazioni artistiche che saranno posizionate lungo via Garibaldi e corso Italia, in piazza Conciliazione, largo Alpini, piazza Don Giussani e presso le tre “porte urbane” di corso Italia/via fratelli Cervi, di via Garibaldi/via Borghetto e di via Lampugnani.

Per tutto il mese di giugno, nei pomeriggi di sabato (dalle 14) e tutto il giorno di domenica (dalle 9) fino all’orario consentito dal coprifuoco, saranno allestiti dei mercatini dei sapori e dell’hobbistica (sempre a tema floreale, ambientale e del riciclo) nel centro di Desio, i negozi potranno tenere alzate le serrande con aperture straordinarie e gli esercizi di somministrazione potranno posizionare tavolini all’esterno del proprio locale. Durante l’iniziativa è prevista la circolazione a traffico limitato da corso Italia (altezza via XXIV Maggio) fino a via Garibaldi/angolo via Grandi. Inoltre, sabato prossimo, 5 giugno, alle 21 si terrà “Mangiafuoco”, uno spettacolo itinerante per bambini e adulti, mentre sabato 12, allo stesso orario, sfileranno alcune “Farfalle luminose” sui trampoli.

Durante l’estate saranno, inoltre, programmate iniziative e laboratori per i più piccini. Non mancherà neppure un’iniziativa solidale: il comitato di quartiere e la contrada San Giorgio hanno lanciato, con il patrocinio dell’assessorato ai rapporti con i quartieri e alla partecipazione, una raccolta fondi per la realizzazione dell’Albero della Rinascita, un monumento in memoria dei desiani deceduti a causa del Covid-19 che verrà installato nell’area verde di via Sant’ Apollinare.

