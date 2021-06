Un gatto incastrato nel vano motore, vigili del fuoco a Villasanta Nella mattina di domenica nel parcheggio del Gigante di Villasanta sono dovuti intervenire i vigili del fuoco: per liberare un gatto rimasto incastrato nel vano motore di un’auto.

Vigili del fuoco in azione per salvare un gatto nel parcheggio del Gigante di Villasanta. Domenica mattina 13 giugno un cliente del centro commerciale di via Vecellio avvicinandosi alla propria auto ha sentito uno strano miagolio provenire dalla parte del cofano. Il felino passando sotto il veicolo parcheggiato aveva trovato un pertugio nel pianale e vi si era infilato all’interno raggiungendo il vano motore finendo sostanzialmente in trappola.

L’automobilista ha quindi chiamato i pompieri, che si sono portati sul posto con un mezzo e hanno lavorato per circa mezz’ora per salvare il micio bloccato in auto, estraendolo dal vano motore. Un’operazione non certo banale per creare lo spazio tra cavi, tubi e batteria per poter raggiungere l’animale visibilmente spaventato per questa disavventura. Molti i curiosi che nel frattempo si sono avvicinati all’utilitaria per seguire le operazioni di salvataggio e capire cosa stesse accadendo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA