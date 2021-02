Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Un fake tour per Cavenago: la sorpresa per Ville aperte 2021 Per realizzarlo sono proposti due incontri online nell’ambito del progetto Coolfuture di Regione Lombardia e dedicata alle ragazze e ai ragazzi cavenaghesi dai 14 ai 30 anni.

Due incontri online per costruire insieme un tour della Cavenago reale e… “fake” da proporre in occasione di Ville aperte 2021. Sono quelli proposti per l’iniziativa Cavenago fake tour, inserita nel progetto Coolfuture di Regione Lombardia e dedicata alle ragazze e ai ragazzi cavenaghesi dai 14 ai 30 anni.

Durante gli incontri - che si terranno online sulla piattaforma Zoom giovedì 18 febbraio e giovedì 4 marzo dalle 21 - i giovani verranno guidati da alcuni professionisti del settore a realizzare una visita guidata dei luoghi più importanti del paese in cui verranno raccontata la storia sia di alcuni personaggi storici di Cavenago sia di alcuni completamente inventati durante i due incontri.

I tour che verranno creati saranno proposti di persona durante i weekend di Ville Aperte del prossimo settembre. All’iniziativa possono collaborare anche gli over 30 mettendo a disposizione dei ragazzi le loro conoscenze su racconti e aneddoti che riguardano Cavenago.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria all’indirizzo mail [email protected] o al numero di telefono 02 95241490.

