Un cane e una paletta: Lissone più pulita con la campagna “Raccoglila!” “Raccoglila! Per legge e per educazione”: al via una campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune per sollecitare i proprietari di cani ad adottare un comportamento civico e a non sporcare

“Raccoglila! Per legge e per educazione”. È il messaggio della campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di Lissone per sollecitare i proprietari di cani ad adottare un comportamento civico, responsabile e rispettoso verso la propria città e i propri concittadini. Manifesti saranno affissi in città. Al centro del messaggio, il problema delle deiezioni canine che alcuni possessori di animali d’affezione (contravvenendo a quanto disposto a livello normativo) lasciano al suolo, con effetti negativi sull’igiene urbana e sul decoro di strade, marciapiedi, aree verdi, aree gioco e sentieri.

“‘Raccoglila! Per legge e per educazione”, il claim scelto dal Comune per richiamare al rispetto delle regole, è rafforzato graficamente dal visual con protagonista un cane che tiene in bocca una paletta, che induce esso stesso a un comportamento educato e rispettoso dell’ambiente circostante. Perdurano, purtroppo, le segnalazioni agli uffici competenti del Comune relativi a comportamenti scorretti in merito alla conduzione e accompagnamento dei cani, riscontrati anche nei parchi cittadini e nelle aree verdi attrezzate per la circolazione degli animali presenti sul territorio lissonese, dove permane l’obbligo di raccogliere le deiezioni per tenere il luogo pulito e decoroso.

«Lissone è una città che pone attenzione al benessere animale e pertanto si è dotata nel 2017 di un Regolamento che definisce le attività connesse alla salvaguardia e alla cura degli animali, azioni che devono avvenire nel pieno rispetto del pubblico decoro e a tutela dell’igiene urbana - dichiara il sindaco Concettina Monguzzi -. Accudire i nostri animali d’affezione senza che arrechino danno o sporchino l’ambiente circostante è l’invito che rivolgo a tutti i cittadini proprietari di cani. Sono sufficienti semplici comportamenti quotidiani per rendere la nostra città più pulita e accogliente. Gesti che esprimono educazione e rispetto delle regole, come sottolinea anche la campagna informativa di sensibilizzazione che stiamo divulgando in queste settimane».

