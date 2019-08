Un camion carico di mangime si ribalta in viale Stucchi a Monza. I vigili multano gli automobilisti che fotografano la scena Un camion che trasportava mangime si è ribaltato in viale Stucchi a Monza, nei pressi dello svincolo per San’Albino. Illeso il conducente, il carico è finito sulla strada. I vigili hanno multato gli automobilisti che riprendevano la scena.

Viale Stucchi pieno di...mangime. Curioso incidente nella mattinata di lunedì 5 agosto lungo la grande strada di circonvallazione monzese. Nei pressi della rotonda davanti al cimitero di Monza, più precisamente accanto allo svincolo per Sant’Albino, un autoarticolato che trasportava mangime si è ribaltato adagiandosi sul fianco destro e perdendo il carico sulla strada.



La zona dell’incidente



Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale, una dell’infortunistica stradale per i rilievi e l’altra del nucleo mobile per la viabilità. Sul posto anche i vigili del fuoco e la squadra reperibile per la pulizia della strada. Ovviamente i disagi alla circolazione sono stati molto limitati a causa dello scarso traffico in questo periodo dell’anno.



Il camion ribaltato



Alla guida del mezzo pesante c’era un sessantenne italiano di Cuneo, illeso, che ha riferito agli agenti della polizia locale monzese di essere stato costretto a una deviazione verso destra che l’ha costretto ad urtare il cordolo. Una manovra che avrebbe, secondo il suo racconto, causato il ribaltamento. Nota curiosa: nell’attesa dell’arrivo del mezzo per la rimozione del veicolo sono state contestate 5 violazioni all’art. 173 del Codice della strada, ovvero uso del cellulare da parte di conducenti che riprendevano la scena.



Il camion coricato sulla fiancata destra

© RIPRODUZIONE RISERVATA