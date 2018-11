Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Un arresto e una denuncia a Varedo: sequestrati 50 grammi del micidiale Shaboo I carabinieri di Desio hanno scoperto e sequestrato in un appartamento di Varedo 50 grammi del micidiale “Shaboo”. Un arresto e una denuncia.

Cinquanta grammi di ’Shaboo’, la micidiale metanfetamina venduta solitamente a singole dosi da un decimo di grammo ciascuno. Li hanno scoperti i carabinieri di Desio in un appartamento di Varedo. I militari hanno arrestato un 27enne e denunciato per favoreggiamento il padre del ragazzo (al vaglio la posizione della madre, che avrebbe cercato di ritardare l’ingresso dei carabinieri in casa).

Lo Shaboo è una droga sintetica potentissima, diffusa nelle comunità cinesi e filippine, anche se negli ultimi tempi attrae anche trafficanti italiani. Si presenta in cristalli simili a granelli di sale grosso, e ha effetti devastanti sulla salute di chi la assume. In casa del giovane è stata trovata anche della marijuana.

