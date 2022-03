Un altro rinvio per il processo Bames, l’udienza salta per covid e slitta ad aprile Ennesimo rinvio dell’udienza del processo Bames, questa volta a causa del Covid. Saltano l’udienza e quindi il presidio annunciato dai sindacati davanti alla sede della Provincia Monza e Brianza. Tutto rinviato al 6 aprile.

«Anche il Coronavirus perseguita gli ex dipendenti Bames e Sem per continuare ad allungare dei tempi fin già troppo lunghi per ottenere giustizia – ha fatto sapere l’ex sindacalista della Fim Cisl, Gigi Redaelli - Abbiamo saputo poco fa dai nostri legali, che l’udienza prevista per giovedì 17 marzo è stata rinviata perché uno dei giudici è stato riscontrato positivo al Covid. Pertanto, assieme al comitato degli ex dipendenti, abbiamo deciso di rinviare il presidio previsto davanti la sede della Provincia Monza e Brianza. Si è inoltre deciso di darsi appuntamento alla prossima udienza che è fissata per il giorno 6 aprile alle ore 9.30».

Sempre che non si verifichi un ulteriore annullamento e rimodulazione. Una situazione simile si era già verificata lo scorso 17 febbraio, quando dal tribunale di Monza si era deciso di trasferire il processo nel palazzo di via Grigna, per consentire agli ex dipendenti di partecipare all’udienza ove si procederà all’audizione di un teste residuo delle parti, nonché all’esame di alcuni degli imputati Luca Bertazzini e Giuseppe Bartolini.

