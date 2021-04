Un altro lutto ad Agrate: la comunità piange la maestra Germana Torricelli, 57 anni La maestra di Agrate Germana Torricelli è morta a 57 anni. Un altro lutto funesta la comunità agratese.

Agrate piange la scomparsa di Germana Torricelli. L’insegnante delle scuole elementari di Omate si è spenta venerdì 9 aprile a soli 57 anni vinta da un male incurabile e repentino che purtroppo l’ha consumata nel giro di un paio di settimane, la donna risiedeva in via Dante insieme alla mamma Francesca e al fratello Marco. Lascia anche il fratello Walter e la sorella Lidia oltre a tanti bimbi e colleghi che in tutto questo tempo hanno saputo apprezzare il suo modo garbato di fare e il suo sorriso.

Ad annunciare sui social la sua scomparsa in queste ore è stata la collega e amica Luciana Sala. I funerali si svolgeranno lunedì 12 aprile alle 10 nella chiesa parrocchiale Sant’Eusebio di Agrate. È un periodo abbastanza complesso per la comunità agratese che nel giro di poche settimane ha visto andarsene figure di riferimento come il parroco don Mauro Radice, Cesare Brambilla dell’atletica, Luciano Parmeggiani fondatore del gruppo fotografico, Luigi Villa ex assessore ed ex presidente del Basket Agrate e Giovanbattista Maffi fondatore della compagnia Filodrammatica della città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA