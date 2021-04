Un altro incendio auto, questa volta tra Monza e Vedano: distrutta una Peugeot, nessun ferito L’auto era posteggiata in via Cadore, al confine con Monza. Il rogo è partito dal vano motore. Giovedì in serata un incendio aveva completamente distrutto una Smart parcheggiata a Lissone.

Dopo quello scoppiato a Lissone nella serata di giovedì 1 aprile, che ha completamente distrutto una Smart, un’altra vettura posteggiata lungo una strada, una Peugeot 307, è stata interessata da un incendio, venerdì 2 aprile nel pomeriggio al confine tra Monza e Vedano al Lambro. L’allarme è scattato attorno alle 16, dietro l’ospedale San Gerardo, in via Cadore. Ignote le cause del rogo, partito dal vano motore. Potrebbe essersi trattato di un problema elettrico. Non si è registrato nessun ferito. I vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa da Lissone, Presenti anche le forze dell’ordine.

L’intervento dei vigili del fuoco

