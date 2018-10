Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Un 81enne è scomparso da Limbiate: l’appello della famiglia per ritrovarlo Giovannino Sepielli è scomparso da giovedì 4 ottobre, quando è uscito di casa al mattino resto e non vi ha fatto più ritorno. Famiglia e amici ne danno la descrizione per lanciare l’appello a chiunque avesse notato l’uomo.

Di lui la famiglia non ha più notizie da giovedì 4 ottobre. Giovannino Sepielli, 81 anni, è scomparso dalla zona di Pinzano, a Limbiate. Da qui ,attorno alle 8.30 del mattino, è uscito di casa, senza farvi più rientro. Secondo indicazioni dei parenti, alle 9.30 sarebbe entrato nella filiale di una banca a Varedo, dove avrebbe prelevato allo sportello. Al momento della scomparsa indossava una felpa grigio chiaro e jeans e aveva un cappellino con visiera scuro. L’anziano è calvo e ha gli occhi verdi. Altezza 1.55, corporatura media. L’uomo non ha portato con sé né documenti, né cellulare. Chi avesse notizie in merito può rivolgersi alle forze dell’ordine del territorio e chiamare al numero 02 9960077.

.

