Un 32enne finisce all’ospedale: «Aggredito da dieci persone a Monza» I fatti sarebbero avvenuti lunedì pomeriggio in via Valosa di Sotto, a Monza, dove si è portata una Volante della polizia. La vittima non è grave. In via Michelino da Besozzo una donna derubata della borsa mentre si trovava in auto.

Una Volante della polizia di Monza è intervenuta nel pomeriggio di lunedì 9 marzo in via Valosa di Sotto, a Monza, dopo che un 32enne titolare di un autosalone in Brianza ha raccontato di essere stato aggredito da una decina di persone in un’area privata. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti sarebbe stato affrontato probabilmente dopo un diverbio scaturito nell’ambito di uan compravendita di un’auto. La vittima è stata portata all’ospedale Niguarda in codice verde, gli aggressori sarebbero fuggiti.

Sempre nel pomeriggio, attorno alle 17, ancora una Volante è intervenuta in via Michelino da Besozzo, all’angolo con via Buonarroti, dove una donna, ferma in un parcheggio con l’auto, ha subito il furto della borsa che aveva appoggiato sul sedile anteriore. Infine alle 22 in via Riberti un 21enne è stato indagato in stato di libertà dagli agenti intervenuti per porto abusivo di arma da taglio (è stato trovato in possesso di un taglierino).

