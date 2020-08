Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Foto Vigili del Fuoco)

L’intervento dei vigili del fuoco sul luogo dell’incidente (Foto by Foto Vigili del Fuoco)

Un 24enne cresciuto ad Agrate muore in un incidente stradale in Toscana Stefano Z., nato a Vimercate e cresciuto con la famiglia ad Agrate, ex studente del Mapelli di Monza è deceduto all’ospedale San Donato di Arezzo a causa delle ferite riportate dopo lo scontro con un mezzo pesante.

Stefano Z., un 24enne nato a Vimercate e cresciuto ad Agrate Brianza con la famiglia, ex studente del Mapelli di Monza, da qualche tempo andato a vivere nel Piacentino, a Grondone di Ferriere, è morto venerdì mattina 31 luglio a causa di un incidente stradale accaduto sulla Autostrada del Sole, in Toscana, tra le uscite di Monte San Savino e Arezzo, in direzione nord. Il giovane era alla guida di un furgone. Il sinistro ha visto più mezzi coinvolti tra i quali un camion.

Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale, personale paramedico inviato dal 118, i vigili del fuoco di Arezzo, personale di Autostrade per l’Italia. Il 24enne, secondo quanto riferiscono le testate della zona, era in viaggio per lavoro. Dopo essere stato estratto dalle lamiere con gravissime ferite è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Donato di Arezzo dove è deceduto.

