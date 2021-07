Un 13enne preso a calci e pugni per una catenina e un cellulare: arrestati tre minori, uno risiede in provincia di Monza e Brianza Il fatto è accaduto a Rimini dove i tre, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, si trovavano per una breve vacanza. Hanno affrontato la vittima in un sottopasso. Due dei presunti responsabili sono stati destinati in una comunità, il terzo ai domiciliari nell’abitazione dei genitori.

Convalidato l’arresto da parte del giudice del tribunale di Rimini per tre minorenni, tra i quali uno residente in provincia di Monza e Brianza, accusati di una violenta rapina ai danni di un 13enne, a Rimini. I tre, di età compresa fra quindici e diciassette anni, in Romagna per una breve vacanza, sono stati catturati dagli agenti della Polizia ferroviaria. Sarebbero stati loro ad aver aggredito la vittima a calci e pugni per rapinare una catenina e un cellulare (prognodi di 7 giorni). Due dei presunti responsabili sono stati destinati in una comunità, il terzo ai domiciliari nell’abitazione dei genitori.

