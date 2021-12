Uildm in lutto per la morte della volontaria Francesca Zocca Lutto nel volontariato monzese: la Uildm piange Francesca Zocca, 49 anni, che della sezione locale era stata anche vice presidente. Funerali giovedì a Villasanta

Si è spenta a 49 anni Francesca Zocca, storica volontaria e vice presidente della sezione Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) Giovanni Bergna di Monza. Entrata giovanissima nel mondo del volontariato (è stata anche presidente di Akita Rescue Onlus, associazione che si occupa dei cani Akita in difficoltà), era molto amata per il suo impegno, il suo sorriso contagioso, la sua generosità. Ha speso la sua giovane vita a servizio di chi è più fragile con un forte spirito abnegazione.

“Si dice sempre che non muore mai chi vive nel cuore di chi resta. Sarà, ma oggi il dolore è grande e il nostro unico desiderio è di rivederti e darti ancora un abbraccio ma non ci si può opporre alla morte. Manchi Franci, manchi tanto a tutti. Senza di te ci sembrerà di vagare nel vuoto, continueremo a cercarti e non ci stancheremo di far vivere il tuo ricordo finché vivremo” hanno scritto sui social i suoi amici della Uildm monzese.

E tra loro c’è chi sottolinea che Francesca ora ha raggiunto un’altra colonna portante della sezione monzese, l’ex presidente e anche consigliere nazionale Leo Baldinu scomparso nel 2018 a 48 anni . Entrambi hanno fatto crescere la Uildm monzese condividendo anche tanti momenti gioiosi a latere dell’attività istituzionale.

Francesca Zocca lascia il marito Enzo e i genitori. I suoi funerali giovedì 16 dicembre alle 15.30 nella chiesa Parrocchiale di Santa Anastasia a Villasanta. Per volontà della famiglia eventuali offerte dovranno essere devolute alla sezione Giovanni Bergna della Uildm

