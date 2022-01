Ufficiale: la nuova piattaforma ecologica di Carate Brianza aprirà il primo marzo Primo marzo 2022: è la data scelta dal Comune di Carate Brianza per inaugurare la nuova piattaforma ecologica.

È ufficiale. La nuova piattaforma ecologica comunale di via Lombardia, a Carate Brianza, aprirà il primo marzo 2022. Lo ha riferito il comune in un avviso diramato sul sito ufficiale, in cui viene precisato che “per ragioni tecniche” l’attivazione della piattaforma non sarà possibile prima di quella data. Slitta, dunque, ancora di qualche settimana l’apertura della struttura, rispetto ai tempi previsti. Era stato lo stesso sindaco, Luca Veggian, la scorsa settimana, ad annunciare l’imminente apertura della piattaforma, indicando inizio febbraio come finestra temporale prevista per la sua attivazione. Ma le previsioni della giunta Veggian sono state disattese. L’intervento, fortemente voluto sin dall’insediamento dell’attuale amministrazione, e finanziato in tempi record, è stato rallentato rispetto alle stime iniziali, per questioni burocratiche che ne hanno ritardato la definitiva autorizzazione. Ora i lavori sono sostanzialmente ultimati, ma il comune è in attesa dal collegamento con le utenze.

I caratesi dovranno dunque attendere ancora qualche settimana prima di poter avere accesso alla struttura. Un servizio che nella città manca dal 2017, quando la piattaforma di via Tagliamento era stata chiusa con ordinanza per la pericolosità derivata dall’eccessiva concentrazione di biogas nel sottosuolo. La nuova piattaforma è dislocata su due varchi di accesso in via Lombardia, con sbarra e una doppia pesa, dotati di tessera magnetica per il riconoscimento degli utenti. Una soluzione funzionale che consentirà finalmente ai cittadini caratesi di avere un sito di stoccaggio funzionale e innovativo.

A partire dal primo marzo, il conferimento dei rifiuti sarà consentito nei seguenti orari: il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, e il mercoledì dalle 9 alle 13. La piattaforma ecologica resterà chiusa tutti i lunedì e mercoledì pomeriggio, e nei festivi e nelle festività. E si potrà accedere alla struttura fino a 15 minuti prima della chiusura. L’accesso alla piattaforma da parte delle utenze non domestiche sarà invece consentito solo nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì.

Fino a fine febbraio, il conferimento dei rifiuti sarà ancora attivo presso la piattaforma ecologica di Verano Brianza in via Sabbionette, accessibile dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00, e il sabato a orario continuato dalle 9.00 alle 17.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA