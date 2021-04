Ufficiale: la Lombardia in zona gialla da lunedì 26 aprile Il ministro Speranza ha confermato alla Regione il passaggio della Lombardia alla zona gialla a partire da lunedì 26 aprire: scattano le riaperture.

«È ufficiale, da lunedì la Lombardia è in fascia gialla»: lo ha annunciato il presidente Attilio Fontana dopo la conferma ricevuta dal governo.«Me lo ha appena comunicato il ministro della Salute Roberto Speranza - si legge nella nota diffusa intorno alle 17 da palazzo Lombardia - . Conferma che aspettavamo visto che i dati, grazie all’impegno di tutti, sono in miglioramento da giorni. Sono convinto - ha concluso Fontana - che sapremo non disperdere questa opportunità», che si traduce in un invito alla prudenza e ai comportamenti anti Covid corretti.

LEGGI cosa cambia in zona gialla

© RIPRODUZIONE RISERVATA