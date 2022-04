Chiesa Ortodossa Rumena di Santa Maria della Vittoria in via De Amicis Milano - da Google Maps

Ucid Lombardia, preghiera per la pace con il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano Lunedì 11 aprile l’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (Ucid) della Lombardia promuove un momento di preghiera per la pace con il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano. Con l’arcivescovo Delpini, evento anche in streaming.

Lunedì 11 aprile l’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (Ucid) della Lombardia promuove un momento di preghiera con il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano: un incontro pubblico ed ecumenico per la fine della guerra. Dalle 18 a Milano, con inizio in piazza Sant’Eustorgio per raggiungere, alle 18.30, la Chiesa Ortodossa Romena di Santa Maria della Vittoria in via De Amicis.

In preghiera con le Chiese cristiane presenti nei territori coinvolti dal conflitto, “invocheremo uniti la pace”, annuncia Ucid.

Ci sarà la possibilità di seguire il momento di preghiera, che vedrà la presenza anche dell’arcivescovo Mario Delpini, in diretta streaming sulla pagina facebook del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano.

“In contemporanea la celebrazione verrà trasmessa in diverse piazze europee e, in differita, su alcuni canali digitali russi – grazie anche all’importante impegno di Ucid nella produzione e nella diffusione dei contenuti, oltre che per gli allestimenti dell’evento – per dimostrare l’unione del mondo cristiano nella richiesta e ricerca della pace e del rispetto dei reciproci diritti”, fa sapere l’organizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA