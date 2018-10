Ubriaco molesto alla stazione di Monza, cerca di fuggire: denunciato Denunciato a piede libero dagli agenti della polizia locale in presidio fisso all’esterno della stazione di via Arosio, a Monza. Protagonista un 19enne originario del Gambia, già colpito da un ordine di allontanamento dall’Italia.

Un 19enne originario del Gambia, già colpito da un ordine di allontanamento dall’Italia firmato dal questore, è stato identificato e denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, giovedì 4 ottobre, dagli agenti della polizia locale in presidio fisso all’esterno della stazione ferroviaria di Monza, in via Arosio.

I vigili, attorno alle 18.15, hanno notato il giovane che, in evidente stato di alterazione psicofisica, stava infastidendo le persone in quel momento presenti nel piazzale antistante la stazione, aggredendole verbalmente e spintonandole. Avvicinato dagli uomini in divisa ha cercato di fuggire ma, con l’ausilio di un equipaggio dei carabinieri, nel frattempo sopraggiunto, è stato subito bloccato. È stato anche sanzionato per ubriachezza molesta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA