Tv, Salvo Veneziano squalificato dal Grande fratello Vip: frasi violente contro la concorrente di Solaro Salvo Veneziano è stato squalificato dopo cinque giorni dalla casa del Grande Fratello Vip per le frasi violente riservate alla concorrente Elisa De Panicis di Solaro. Lui è titolare di diverse pizzerie, una a Cesano Maderno.

Era appena rientrato nella casa del Grande fratello a vent’anni esatti dalla prima volta e emozionando col ricordo di Pietro Taricone, è stato squalificato dopo cinque giorni per le frasi sessiste e violente rivolte a una concorrente. È finita l’avventura di Salvo Veneziano nella trasmissione di Canale 5: nel 2000, l’anno della prima edizione, era arrivato secondo. Poi aveva trovato la sua strada come imprenditore, con una catena di pizzerie e un locale anche a Cesano Maderno, in via Molino Arese nella frazione Molinello.

Elisa De Panicis

“Il provvedimento è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma” fa sapere la produzione.



“Essere un concorrente – gli è stato riferito leggendogli la motivazione del suo allontanamento - comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della Casa”.

Veneziano è stato punito per le parole violente riservate a Elisa De Panicis, modella e influencer 27enne di Solaro, e poi a Paola Di Benedetto (anche lei modella). In un dialogo divertito con gli altri sodali della prima edizione Patrick Ray Pugliese, Sergio Volpini e Pasquale Laricchia: “(…) Quella piccolina (…) si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale”, ha detto tra altre cose.

Parole che invece sono state condannate subito dal pubblico sui social, fino all’espulsione del concorrente.

