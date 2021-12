Tv, la squadra dei brianzoli protagonista da Amadeus: il manager musicale da Seregno, il produttore di sidro di Cogliate e il comico Gabriele Cirilli Dalla Brianza un terzetto ai “Soliti Ignoti” in onda su Rai1. Il programma di Amadeus ha ospitato Andrea Rombolà di Seregno, che organizza tournée musicali; il cider maker Roberto Basilico di Cogliate e il noto comico Gabriele Cirilli, monzese d’adozione.

Dalla Brianza un terzetto ai “Soliti Ignoti”. La popolare trasmissione di prima serata in onda su Rai Uno condotta da Amadeus, al teatro delle Vittorie di Roma, mercoledì ha avuto protagonisti tra gli otto “ignoti”, con le relative identità nascoste, il 36enne Roberto Basilico di Cogliate; il 29enne Andrea Rombolà di Seregno e il comico monzese (acquisito) Gabriele Cirilli, nativo di Sulmona. Tanto che Amadeus ha ipotizzato una trasferta organizzata “col pullman”.

Basilico ha fatto perdere 199 mila euro, ai coniugi Giovanna e Fabio, due ingegneri informatici che da 17 anni risiedono a Caselle Torinese, ma originari della Sicilia, lei di Valderice in provincia di Trapani e Fabio di Agrigento. Marito e moglie hanno chiesto a Roberto, quale quinto concorrente, i tre indizi per capire qualche fosse la sua professione: “Quando ero in Nuova Zelanda ho comprato un’auto da un coreano che ho scoperto essere il fidanzato di una mia vicina di casa in Italia”, ha detto come primo indizio.

Roberto Basilico

“Quello che faccio può far passare dei bei momenti insieme. Dieci anni fa ho fatto la salita dello Zoncolan in Friuli in bicicletta perché l’avevo vista al Giro d’Italia”.

Soprattutto il secondo indizio ha orientato la coppia verso due risposte: la possibilità che Roberto fosse l’organizzatore di tournée musicali oppure che avesse una pista di go-kart, escludendo che fosse un marmista e che facesse fermentare il sidro, ottenuto dalla fermentazione della mela. Alla fine hanno dato come risposta la prima opzione. Ma questa ha fatto perdere tutto quello che avevano guadagnato fino a quel momento: ben 199mila euro.

Roberto non organizza eventi musicali, bensì fa fermentare il sidro con il quale“fa passare bei momenti insieme”.

Sesto concorrente Andrea Rombolà che è stato poi scelto dalla coppia che ha puntato su di lui, per la fase finale del gioco, quale possibile figlio del “parente misterioso”. Rombolà ha riportato in gara la coppia che si è aggiudicata 15 mila euro, riuscendo ad indovinare la sua professione “organizza tournée musicali”, che ha intuito i tre indizi “alla fine si fanno tanti chilometri”, “una volta abbiamo incaricato un amico di tenere le chiavi della macchina ed è stato trovato alle 5 del mattino ubriaco”, “il vantaggio di essere single è che non ti devi preoccupare di compleanni e anniversari”.

Gabriele Cirilli

Cirilli, era il settimo concorrente e per esclusione di domande rimaste i coniugi hanno indovinato che “faceva il marmista”.

Il seregnese Rombolà è stato poi scelto dai coniugi quale possibile figlio del “parente misterioso”, ma hanno sbagliato ancora perdendo i 58 mila euro accumulati rispondendo in maniera positiva ai tre ultimi quesiti. Cirilli ha visto in Rombolà la somiglianza col protagonista di Harry Potter.

“È stata una esperienza positiva - ha detto Andrea Rombolà a Il Cittadino - piacevole e interessante. Era la priva volta che andavo in uno studio della Rai e ho trovato un’ottima organizzazione. Per provare la puntata e registrarla sono stato in studio da metà mattina fino alle 18. Francamente non pensavo di arrivare fino in fondo”.

Andrea Rombolà, diplomato geometra, ha lasciato l’avviata azienda edile di famiglia per intraprendere la strada di organizzatore di eventi canori: “Da 5 anni - ha spiegato - sono entrato in questo mondo e mi sento realizzato. Sono al fianco di Irama, Francesco Facchinetti e Rocco Hunt. In questi giorni sono a Bari per lo spettacolo di Capodanno al teatro Petruccelli, in cui si alterneranno sul palcoscenico prima del brindisi augurale dei big della canzone tra cui Annalisa, Andrea Damonte, Riccardo Fogli, Roby Facchinetti, Ricky, Alfa. Ma sono anche specialista in marketing e pubblicità all’interno del mondo dello sport seguendo diversi giocatori di Inter, Milan e Juventus”.

