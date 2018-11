Tutti in coda verso l’autodromo di Monza: in rete il video delle auto contromano respinte da una colonna di vigili in moto VIDEO - Il video gira in rete da giovedì e immortala la vendetta sognata da ogni automobilista bloccato in una coda: il solito furbo che fa il furbo saltando la colonna rispedito al mittente dai vigili. Tanti vigili.

Il video gira in rete da giovedì e immortala la vendetta sognata da ogni automobilista bloccato in una coda: il solito furbo che fa il furbo saltando la colonna rispedito al mittente dai vigili. In questo caso più un contrappasso che una vendetta.

La scena è stata girata domenica mattina in via Villa a Vedano che porta all’autodromo, dove erano in corso le Finali Ferrari. La dashcam sul cruscotto di uno degli automobilisti in coda ha ripreso il passaggio di due auto contromano sulla corsia opposta e colto anche il commento amareggiato: “Magari si trovassero di fronte qualcuno che li costringesse a tornare indietro”.

Poi la sorpresa: le stesse auto costrette in retromarcia da un corteo di vigili in motocicletta, una quindicina di agenti (non del comando di Monza) con la sirena accesa che ha ristabilito le regole stradali. Magari erano solo residenti che stavano tornando a casa in una giornata di grande movimento per il richiamo dell’evento, ma il video ha conquistato tutti gli automobilisti che si sono immedesimati nelle scene di traffico quotidiano.

Screenshot dal video delle auto contromano verso l’autodromo: è stato pubblicato da Repubblica.it

