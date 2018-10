Tutti in coda a Desio per i lavori di asfaltatura sulla Valassina Lunghe code a Desio giovedì mattina: tutte le strade nei pressi degli ingressi alla Valassina sono rimaste completamente intasate per i lavori di asfaltatura sulla Supestrada.

Lunghe code a Desio giovedì mattina: tutte le strade nei pressi degli ingressi alla Valassina sono rimaste completamente intasate. I lavori di asfaltatura sulla Supestrada, che hanno portato alla riduzione delle carreggiate da 3 a 2 all’altezza di Desio, hanno provocato un vero e proprio tappo. Fin dall’alba, le auto sono rimaste incolonnate da Desio Nord a Desio Sud. Una delle zone più trafficate è stata quella intorno alla stazione ferroviaria. Via Lampugnani, via Lombardia e via Tagliabue sono state le strade più intasate. Una volta immessi nella supestrada, gli automobilisti sono rimasti di nuovo in coda, per i lavori in corso. Mattinata difficile, insomma, per i pendolari, ma anche per chi semplicemente girava per la città.

traffico giovedì mattina a causa dei lavori di asfaltatura all'ingresso della SS36

(Foto by Paola Farina)

