(Foto by Diego Marturano)

La giunta di Seveso (Foto by Diego Marturano)

Tutti i nomi della nuova giunta di Seveso, la squadra del neo sindaco Alessia Borroni È ufficialmente al lavoro la nuova giunta di Seveso, il nuovo sindaco Alessia Borroni ha presentato la sua squadra.

È ufficialmente al lavoro la nuova giunta di Seveso. La sindaca Alessia Borroni tiene per sé le deleghe a Personale, Politiche ecologiche ed energetiche, Protezione civile, Urbanistica, Edilizia privata e Tutela degli animali. Il primo consiglio comunale si svolgerà lunedì 8 novembre alle 21 allo Chalet del Bosco delle Querce (per accedere è richiesto il green pass).

«Penso che il nostro sia un ottimo avvio già dal punto di partenza - ha detto durante la presentazione di giovedì sera - Non ci sono state discussioni, ho parlato con tutta la squadra, con la coalizione, ma anche con le singole persone per capire disponibilità, competenze, inclinazioni e c’è stato molto dialogo, anche tra le diverse liste. Alcuni degli assessori li conosco già perché ho avuto modo di lavorare insieme, altri sono sevesini che conosco da tempo. Massima stima per tutti. Sono certa che faremo un grande lavoro».

Il nuovo vicesindaco è Luca Varenna di Forza Italia, per lui deleghe a Istruzione, Diritto allo Studio, Bilancio, Affari legali e Società partecipate. Di Lavori pubblici e patrimonio (Manutenzione straordinaria e Valorizzazione), Grandi opere, Servizi demografici, Cimitero e Servizi cimiteriali si occuperà invece l’altro volto rosa della giunta, la leghista Alice Zaniboni. Per Fratelli d’Italia il ritorno di Antonio Santarsiero (Lavori pubblici, con manutenzione ordinaria del territorio, degli impianti sportivi e degli edifici comunali) e Marco Mastrandrea (Comunicazione, Sport e Tempo libero, Sicurezza, Polizia locale, Amministrazione digitale, Commercio e Attività produttive). Infine la rappresentanza civica di Michele Zuliani della lista Viviamo Seveso, con deleghe a Politiche sociali, Cultura, Identità e Tradizioni locali, Biblioteca, Famiglia, Volontariato, Disabilità, Politiche giovanili e del lavoro.

