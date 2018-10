Tutti di corsa quasi rasoterra al parco di Monza: c’è la Strabassotti Domenica 21 ottobre alla Cascina del sole, nel parco di Monza, arriva la Strabassotti: la corsa quasi rasoterra per proprietari di bassotti insieme ai loro amici a quattro zampe.

Una corsa quasi rasoterra, senza bisogno di soldati in trincea: al parco di Monza arriva la Strabassotti, la corsa organizzata dall’associazione Cuori di Pelo per domenica 21 ottobre a partire dalla Cascina del sole. Nessun equivoco: si tratta proprio dei bassotti e dei loro proprietari, chiamati a una corsa (benefica) nella reggia a partire dalle 9.

L’associazione si occupa del salvataggio di bassotti (tutte le informazioni sul sito ufficiale http://www.cuordipelo.it/): è lei ad avere scelto il parco per una giornata dedicata a una razza speciale. Per iscriversi occorre inviare un sms o un whatsapp al numero di telefono 3926289264 comunicando nome, cognome, il numero di partecipanti più bassotti al seguito.

Per partecipare occorre versare una quota di 15 euro per avere in cambio un pettorale da gara,un papillon per ogni bassotto al seguito, un voucher da presentare al ristoro al rientro della Strabassotti (con il quale si riceverà la food-bag contenente uno snack più bibita). “A rendere ancora più speciale l’evento ci sarà Maria Luisa Cocozza, conduttrice del programma televisivo (e rubrica del Tg5) L’Arca Di Noè in onda tutte le Domeniche su Canale5 alle 13.40 -annunciano gli organizzatori - La speciale “madrina” aprirà e chiuderà la Strabassotti con la premiazione sul palco di 5 bassotti”. Saranno premiati il bassotto più giovane, quello più anziano, quello che arriva da più lontano, il primo classificato categoria femminile e il primo categoria maschile.

“Altri significativi momenti si vivranno con l’intervento di Francesca Cozzi, veterinaria specialista in neurologia, e - a chiusura dell’evento - di Laura Gerli e Serena Baraldi, fondatrici della Clinica Fisio4Vet. La Cozzi salirà sul palco per trattare un tema molto importante: l’ernia discale, vale a dire una patologia assai diffusa nella razza-bassotto”.

La giornata: alle 8.45 apertura iscrizioni, alle 10.30 la conduttrice di L’arca di Noè taglierà il nastro per dare il via alla Strabassotti; alle 12.30 ristoro e alle 13.30 premiazione. Alle 14 intervento di Francesca Cozzi, veterinaria specialista in neurologia e alle 15 intervento di Laura Gerli e Serena Baraldi.

