Turismo, torna il Lario Express: il treno a vapore che attraversa la Brianza Il 13 giugno riparte il Lario Express, con fermate a Monza, Lissone, Desio e Seregno che rappresentano le tappe sulla tratta che porta al lago di Como.

Di nuovo in viaggio per scoprire i laghi della Lombardia. Nel giorno della festa della Repubblica , con partenza per il lago del Sebino, è ripartito il servizio turistico dei treni storici finanziato da Regione Lombardia. Il 13 giugno scampanella anche il Lario Express, Milano – Como – Lecco, con fermate a Monza, Lissone, Desio e Seregno che rappresentano le tappe sulla tratta che porta al lago di Como con possibilità di prosecuzione con battello di linea da Como a Lecco via Bellagio (o viceversa).

In viaggio c'è la locomotiva elettrica e vapore con carrozze anni ’30 “Centoporte” che prima di arrivare al lago, appunto, attraversa anche la Brianza.

Altre date in programma il 27 giugno, il 12 e il 26 settembre. Le info sono sul sito fondazionefs.it.

“Anche quest’anno – ha commenta l’assessore Claudia Maria Terzi all’evento inaugurale– torna il servizio turistico dei viaggi a bordo dei treni d’epoca dopo il successo degli anni scorsi. Offriamo una modalità diversa e affascinante per visitare il territorio e in particolare gli splendidi laghi lombardi. Un modo per agevolare l’afflusso di turisti e dunque determinare benefici per un’economia locale che ha bisogno di ripartire. In questi ultimi anni abbiamo trasformato l’iniziativa dei treni storici da sporadica a strutturale, perché costituisce un volàno per il turismo e un’occasione per valorizzare il nostro patrimonio storico. Il servizio presta grande attenzione anche all’intermodalità, perché consente a chi lo desidera di utilizzare i battelli della navigazione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA