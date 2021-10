Tumore al seno, a Lissone weekend di visite gratuite con “Una vita in rosa” Grazie all’impegno delle volontarie di “Una vita in rosa”, a Lissone sabato 9 e domenica 10 ottobre ci sarà un weekend di visite senologiche gratuite contro il tumore al seno.

Prevenzione contro il tumore al seno: a Lissone le volontarie di “Una vita in rosa” scendono in campo per la salute delle donne. Due giornate di prevenzione, in adesione alla Campagna Nastro Rosa, promosse col patrocinio del Comune, in Villa Magatti. Sabato 9 e domenica 10 ottobre, dalle 9.30 alle 18.30, sarà possibile sottoporsi a una visita senologica gratuita. L’iniziativa - promossa dall’associazione Una vita in rosa, insieme alla sezione locale dei Lions Club Lissone, all’azienda Monguzzi Tende, all’associazione Lissone Commercia e ad Afi - Associazione delle famiglie milanesi e briantee- ha lo scopo di promuovere l’importanza della prevenzione dei tumori al seno.

Per accedere al primo piano di Villa Magatti, in via Garibaldi, angolo via Paradiso, è necessario essere muniti di green pass.

