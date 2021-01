Tubature dell’acquedotto sotto i ferri a Carate: cantieri BrianzAcque in varie zone A Costa Lambro, le opere in corso da metà dicembre sono finalizzate a un’estensione della rete idrica per circa mezzo chilometro, altri interventi programmati sono andati a segno tra le vie Sauro, Pellico e Cesana

Tubature sotto ai ferri a Carate Brianza: nei numerosi cantieri allestiti in paese, è l’acquedotto il grande attenzionato di BrianzAcque.

A Costa Lambro, le opere in corso da metà dicembre sono finalizzate a un’estensione della rete idrica per circa mezzo chilometro, tra piazza San Martino e le vie Stanga Busca e Crivelli, fino alla strada provinciale Sp155. Il costo dell’intervento è di circa 125mila euro. I lavori, coordinati dal settore acquedotto dell’azienda che gestisce il ciclo idrico integrato nella Provincia di Monza e Brianza, sono oggi ben visibili di fronte alla chiesa parrocchiale. In via Stanga Busca, comunica il gestore, “l’intervento sarà eseguito sabato 16 gennaio con sospensione della fornitura dalle 8 fino a fine lavori, prevista per il primo pomeriggio”. Gli utenti interessati sono già stati allertati. Le opere in frazione dovrebbero terminare entro fine gennaio, salvo imprevisti o condizioni meteo avverse.

Nei giorni scorsi, altri interventi programmati da BrianzAcque sono andati a segno tra le vie Sauro, Pellico e Cesana: in ciascun caso, la perdita occulta che ha reso necessari gli interventi è stata riparata mercoledì 13. Una perdita occulta è stata rilevata anche in via San Giuseppe, dove le opere sono “da riprogrammare nei prossimi giorni”, comunica l’azienda. In questi giorni erano calendarizzati lavori sulla rete idrica anche in via Verri. L’attivazione dei cantieri lungo le strade interessate ha comportato (o comporterà) alcune modifiche viabilistiche per il transito veicolare.

