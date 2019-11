Arcore truffa via Donizetti (Foto by Valeria Pinoia)

Truffatore in azione ad Arcore: raggira coppia di anziani e scappa con 300 euro Truffatori in azione ad Arcore nella mattina di 18 novembre in via Donizetti: nel mirino una coppia di anziani raggirata da un finto rappresentante delle forze dell’ordine, fuggito con 300 euro.

Trecento euro portati via e un anziano soccorso: truffatori in azione ad Arcore nella mattina di 18 novembre. Una persona ha ingannato una coppia di anziani spacciandosi per un rappresentante delle forze dell’ordine. È successo in via Donizetti, a ridosso di via Casati, in tarda mattinata. L’uomo si è fatto aprire approfittando della divisa e una volta in casa ha chiesto alla coppia di mettere da parte oro e contanti. A quel punto all’anziano padrone di casa è cominciato a sorgere qualche dubbio, ha cominciato a fare domande.

Il truffatore si è sentito in pericolo e ha arraffato trecento euro prima di darsi alla fuga, seguito dall’uomo che nella concitazione è caduto. Il trambusto ha richiamato l’attenzione dei vicini della via e dei lavoratori di una vicina officina. Sul posto sono arrivati i carabinieri e l’ambulanza.

Le indagini sono in corso. Sono numerose le segnalazioni di truffe negli ultimi giorni in Brianza: oltre ad Arcore, anche a Brugherio e a Triuggio. Le forze dell’ordine consigliano sempre di chiamare i soccorsi in caso di dubbio e di necessità.

