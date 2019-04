Trovato morto in hotel a Bulciago: era della provincia di Monza Era residente in provincia di Monza e Brianza, di Veduggio, l’uomo di 26 anni trovato senza vita martedì pomeriggio in un albergo di Bulciago, in provincia di Lecco. Indagano i carabinieri.

Arrivava dalla provincia di Monza e Brianza l’uomo di 26 anni trovato senza vita martedì pomeriggio in un albergo di Bulciago, in provincia di Lecco. Risiedeva a Veduggio con Colzano ed era ospite dell’hotel Arrigoni di via Roma, dove i carabinieri hanno lavorato sino a sera per esaminare la camera alla ricerca di indizi utile a chiarire le circostanze in cui è avvenuto il decesso.

Il ragazzo era ospite dell’albergo da due giorni. Il personale si era allarmato non avendolo visto uscire dalla camera già dalla mattinata. L’ipotesi è che fosse morto da qualche ora, prima del ritrovamento.

All’interno della stanza non sono stati rilevati segni di violenza, la porta era regolarmente chiusa dall’interno. Ma neppure indizi che possano far pensare ad un gesto estremo. Tra le ipotesi che il decesso sia stato provocato da un malore. Sul posto, oltre ai carabinieri sono intervenuti anche i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini.

