Trovato in Valle d’Intelvi il corpo di Stefano Carrer, giornalista del Sole 24 Ore: è morto in un’escursione

È stato trovato il corpo dell’escursionista scomparso mercoledì 20 maggio sopra Valle d’Intelvi: il 59enne è Stefano Carrer, giornalista del Sole 24 Ore esperto di mondo asiatico che è stato individuato nel pomeriggio di venerdì 22 dal soccorso alpino e dai vigili del fuoco con l’ausilio di due elicotteri. Non è sopravvissuto a una caduta di alcune decine di metri, nella zona sopra Pigra.

Lavorava per la redazione esteri del quotidiano di Confindustira. « Stefano aveva una grande passione per il suo lavoro e una grande curiosità per la cultura e per la società del Giappone, dove aveva vissuto per anni come corrispondente del Sole 24 Ore, e più in generale per l’estremo Oriente» ha detto Alessandro Galimberti, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia e collega di Carrer al Sole. «Nonostante la sua competenza e la considerazione di cui godeva negli ambienti diplomatici, teneva per indole un profilo molto basso ed era estremamente educato nei rapporti con i colleghi. Mai sopra le righe, schivo e riservato, Stefano era però sempre dentro la notizia con la capacità di analisi e di lettura degli eventi di chi ha saputo vivere il proprio lavoro con passione e coinvolgimento».

Stefano Carrer, residente a Barlassina (Monza e Brianza), era diplomato al liceo Volta di Como e laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, si legge nella nota dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia. “Dopo un’esperienza nel settore periodici del gruppo Monti, ha iniziato a collaborare con il Sole 24 Ore da New York, è passato alla Rizzoli-De Agostini, prima di essere assunto al Sole-24 Ore nel 1993”. Dal 2008 al 2011 ha lavorato per lo più in Asia e dal 2013 al 2018 è stato corrispondente a Tokyo, primo giornalista italiano ad arrivare a Fukushima. “Alla famiglia di Stefano Carrer va il cordoglio del presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia e di tutto il Consiglio”.

