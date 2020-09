Tromba d’aria a Lazzate: tetti scoperchiati, danni alla scuola elementare di via Trento Nel plesso è saltata una parte della copertura ed è stata divelta la pensilina di fronte all’ingresso principale. Nelle vicinanze dell’oratorio di Sant’Agnese un tetto scoperchiato. I rami di un grosso abete sono finiti sui cavi del telefono.

Una tromba d’aria su Lazzate nella mattina di venerdì 25 settembre. Il forte vento si è alzato attorno alle 11. La situazione più critica si è registrata alle scuole elementari di via Trento e Trieste dove è saltata una parte della copertura del tetto ed è stata divelta la pensilina di fronte all’ingresso principale. Da subito si sono portati sul posto gli agenti della Polizia Locale per verificare danni e altre problematiche; fortunatamente tutti i ragazzi si trovavano all’interno delle loro classi e nessuno è rimasto ferito. Situazione difficile anche in centro paese, dove sono crollate al suolo alcune tegole dal tetto di una palazzina residenziale proprio di fronte alla chiesa parrocchiale di San Lorenzo. I cocci si sono riversati sulla pavimentazione in porfido del borgo.

Tetto scoperchiato in via Libertà

(Foto by Diego Marturano)

Sul posto il sindaco Loredana Pizzi ed i volontari del servizio comunale hanno subito verificato i danni e cominciato le opere di sgombero della strada. Stessa descrizione anche via San Lorenzo in direzione Cermenate. Nelle vicinanze dell’oratorio di Sant’Agnese il tetto di un’abitazione è stato scoperchiato a metà e le tegole sono state proiettate al suolo. Abbattuti anche vari cartelli della segnaletica verticale e sono numerosi gli alberi caduti a causa del vento; in particolare una pianta è stata sradicata nel giardino della casa di riposo Il Gelso e i rami di un grosso abete finiti sui cavi della linea telefonica in fondo alla via Fermi. Il peso del legno ha letteralmente tranciato i cavi ed una larga parte della via è rimasta senza connessione telefonica.

