Triuggio si prepara alla “Campagna salva rospi 2021”: ricerca volontari anche in tempi di covid Gli Amici della natura di Triuggio sono alla ricerca di volontari per la “Campagna salva rospi 2021” a partire da metà febbraio. E per il momento, in tempi di restrizioni anticovid, chiedono disponibilità a chi risiede in paese.

Chi vuole salvare i rospi in migrazione? Gli Amici della natura di Triuggio sono alla ricerca di volontari per la “Campagna salva rospi 2021”. Per il momento, si richiede disponibilità a chi è residente sul territorio comunale, per estendere l’invito a tutti i volontari provenienti anche da fuori Comune quando le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria lo permetteranno.

Il periodo della “campagna salva rospi” è di circa un mese e mezzo, a partire da metà febbraio. In cosa consista, lo spiegano direttamente gli Amici della Natura: “Per tutto il periodo di migrazione i volontari, suddivisi in squadre, effettueranno azioni di pattugliamento serali per raccogliere i rospi che, arrivando dal bosco e dai giardini e cercando di raggiungere lo stagno per riprodursi, attraversano le strade rischiando di essere investiti dalle automobili. Gli anfibi dovranno essere trasportati entro secchielli sani e salvi dall’altro lato della strada”.

Missione compiuta, ma ancora a metà: “Il salvataggio si ripete al momento del ritorno dei rospi al bosco, di regola qualche settimana dopo. I rospi si muovono più frequentemente in caso di pioggia e con temperature miti e assenza di vento”.

Ai volenterosi si chiede di partecipare alle ronde di salvataggio almeno una volta a settimana, entro l’orario di coprifuoco e in 2 turni (19-20.30 e 20.30-21.45). Le zone pattugliate dai naturalisti sono a Canonica, precisamente via Monte Rosa - Delle Grigne, via Del Castelletto, via Monte Faito - via Taverna. Per contattare l’associazione: [email protected], 339 8542450 o 347 8502337.

