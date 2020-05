Triuggio: ragazza colpita al volto dal suo cavallo, trasportata in elisoccorso Una ragazza di 25 anni è rimasta ferita in un centro ippico di Triuggio, colpita al volto dal suo cavallo. Trasportata in codice giallo a Monza.

È atterrato l’elisoccorso a Triuggio nella mattina di martedì 26 febbraio per un incidente in un centro ippico nella zona di Rancate. I soccorsi sono stati allertati in aiuto di una ragazza di 25 anni, di Monza, colpita al volto dal suo cavallo: lo stava portando al prato e le cause che l’hanno fatto reagire non sono chiare. La ragazza è stata subito soccorsa dalla sua istruttrice e non ha mai perso conoscenza, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto la polizia locale di Triuggio per i rilievi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA