Triuggio piange Sebastiano Faranda, responsabile della scuola dell’infanzia di Canonica

Se n’è andato il papà dell’asilo di Canonica. È mancato nella notte tra martedì 16 novembre e mercoledì 17 novembre, all’età di 63 anni per un malore improvviso, Sebastiano Faranda. Da 23 anni era il responsabile della scuola dell’infanzia San Domenico di Canonica. Aveva iniziato a fare volontariato in asilo quando, più di vent’anni fa, vi aveva iscritto il figlio Andrea e non aveva mai smesso.

«Ci teneva tanto – il ricordo, commosso, della coordinatrice Marilena Brasca –. Si è sempre battuto per la nostra scuola in modo trasparente». Originario della Sicilia, era stato per tanti anni impiegato in Rai, poi nel 2018 il meritato traguardo della pensione. In quell’occasione i suoi bambini della scuola dell’infanzia gli avevano organizzato una vera e propria festa con torta e regalo. Faranda, insieme alla mogie Giuseppina, era anche membro attivo del Comitato Gemellaggi di Triuggio. I funerali saranno celebrati venerdì 19 novembre in chiesa parrocchiale a Triuggio alle 16 preceduti dalla recita del rosario.

