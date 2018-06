Triuggio intervento incendio via Indipendenza (Foto by Edoardo Terraneo)

Triuggio: incendio in una cucina, due ragazzini danno l’allarme Vigili del fuoco e soccorsi nel pomeriggio di lunedì 11 giugno a Triuggio: due fratelli di 10 e 8 anni sono stati accompagnati in via precauzionale in ospedale insieme alla mamma dopo l’incendio di parte della cucina del loro appartamento.

Due fratelli di 10 e 8 anni accompagnati in via precauzionale in ospedale insieme alla mamma dopo l’incendio di parte della cucina del loro appartamento a Triuggio. È successo nel pomeriggio di lunedì 11 giugno a Triuggio, in via Indipendenza, in una abitazione al secondo piano di una palazzina di quattro. L’allarme è stato lanciato per primi proprio dai ragazzi che vedendo il fumo in casa, hanno chiesto aiuto e sono stati soccorsi in primo luogo dai vicini di casa intervenuti anche con un estintore.

La causa sembra essere stata accidentale, forse per una pentola lasciata su un fornello che oltre al fuoco ha causato un forte fumo che ha allertato gli altri residenti nella palazzina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della radiomobile del Norm, le ambulanze e i vigili del fuoco da Monza, Seregno, Desio e anche Carate Brianza.



Triuggio intervento incendio via Indipendenza

(Foto by Edoardo Terraneo)

Fortunatamente la situazione si è risolta senza conseguenze gravi: i ragazzi e la mamma 32enne, originari del Burkina Faso, sono stati visitati sul posto e accompagnati in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza; carabinieri e vigili del fuoco hanno proceduto a ulteriori verifiche.

Il fumo e i mezzi di soccorso hanno messo in allarme in residenti della zona che hanno seguito le operazioni in strada e dai balconi.



Triuggio intervento incendio via Indipendenza

(Foto by Edoardo Terraneo)

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA