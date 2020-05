Triuggio, incendio in un negozio di abbigliamento per bambini Quattro mezzi dei vigili del fuoco a Triuggio per un incendio che sembra partito dal magazzino di un negozio di abbigliamento per bambini: fumo in tutti gli appartamenti ai piani superiori, una persona soccorsa.

L’incendio è partito con ogni probabilità dal magazzino di un negozio e si è propagato in altri spazi, riempiendo di fumo tutti gli appartamenti ai piani superiori: è successo nel primo pomeriggio di domenica 31 maggio a Triuggio, in via Kennedy, dove numerosi mezzi dei vigili del fuoco sono dovuti intervenire per avere ragione delle fiamme e mettere in sicurezza un edificio.

Epicentro delle fiamme sembra un negozio di abbigliamento per bambini: lì, nel retro, sembra si sia sviluppato il rogo che è divampato intorno alle 14.30 anche se alcuni testimoni segnalano di avere avvertito fumo e odore di bruciato anche un paio di ore prima. La dinamica è ancora tutta da definire, in ogni caso. Sul posto sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco di Monza, uno da Carate, uno da Seregno, oltre ai soccorritori della Croce bianca di Besana in Brianza e alle forze dell’ordine.

Risulta soccorsa un persona anziana, per la quale è in valutazione il trasporto per accertamenti in ospedale, per il resto né feriti né intossicati. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il magazzino e l’appartamento a fianco, intaccati direttamente dall’incendio, svuotando il retro del negozio del materiale. Hanno poi passato al vaglio tutti gli appartamenti ai piani superiori per liberarli dal fumo, utilizzando anche i ventilatori.

