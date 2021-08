Triuggio, il Tregasio Cycling Team va a Roma per festeggiare i dieci anni Dodici soci del Tregasio Cycling Team partono mercoledì dalla chiesa della frazione di Triuggio in direzione Roma per festeggiare i dieci anni del sodalizio.

Da Tregasio a Roma per dieci anni di storia. Mercoledì 25 agosto, dodici soci del Tregasio Cycling Team partono dalla chiesa della frazione di Triuggio in direzione della capitale. Il via alle 7 del mattino. La pedalata di 4 giorni è stata organizzata per festeggiare il decennale dalla fondazione del sodalizio. I corridori potranno contare su due furgoni di assistenza. Prima tappa Parma. L’arrivo a Roma è previsto per il pomeriggio di sabato. Quasi 730 chilometri da macinare in quattro giorni.

