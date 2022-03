Triuggio ha detto addio ad Anna Sala, storico “boss” del panificio di Tregasio Per tutti era il boss del panificio di Tregasio, a Triuggio: sii è spenta all’età di 88 anni Anna Sala in Cazzaniga.

Addio al boss del panificio minimarket Cazzaniga di Tregasio. Sono stati celebrati nel pomeriggio di martedì 1 marzo i funerali di Anna Sala in Cazzaniga, 88 anni. Nata e cresciuta a Tregasio aveva iniziato a lavorare nel negozio di via Sant’Ambrogio appena ventenne. Una tradizione di famiglia quella del panificio iniziata dal suocero Edoardo, portata avanti dal marito Giulio prematuramente scomparso e che oggi continua con i figli Carlo Luciano al forno e Rosy al bancone. I funerali si sono svolti nella chiesa parrocchiale di Tregasio officiati dal parroco della comunità pastorale Sacro Cuore don Maurilio Mazzoleni.

Al termine della funzione l’addio di amici e parenti è stato affidato alle parole del nipote Tommaso: «Te ne sei andata in fretta e furia senza lasciarci il tempo di salutarti come avremmo voluto – ha letto il giovane -. Lascerai per sempre in tutti noi un grande vuoto incolmabile. Come faremo a ricordarci del risotto con la salsiccia per la Giubiana? E del segno sulla gola per San Biagio mangiando una fetta del panettone del tuo panificio? Della tua favolosa ricetta della torta paesana? Dei ravioli dolci di Sant’Antonio che malgrado l’età venivi ancora a preparare e che nonostante il diabete continuavi a mangiare di nascosto? Ognuno di noi avrà sicuramente un aneddoto, un’avventura o semplicemente un ricordo della “prestinera de Trega”s che custodirà gelosamente nel suo cuore. Io vorrei esaltare quello che più mi è rimasto impresso e che sei riuscita a trasmettermi: il grande Amore che hai sempre donato alla tua famiglia nonostante tutte le difficoltà della vita. Buon viaggio nonna Anna, sei e sarai per sempre il boss. Salutaci mamma e tutti i nostri cari che vegliano su di noi».

