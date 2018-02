Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Edoardo Terraneo)

Triuggio, incidente scooter auto venerdì 16 febbraio (Foto by Edoardo Terraneo)

Triuggio, è morto il motociclista ferito nell’incidente in via Casati È morto all’ospedale di Carate Brianza, dove era giunto in gravissime condizioni, il motociclista di 46 anni di Rancate, frazione di Triuggio, coinvolto nel pomeriggio di venerdì 16 febbraio in un gravissimo incidente stradale lungo la via Casati

È morto all’ospedale di Carate Brianza, dove era giunto in gravissime condizioni, il motociclista di 46 anni di Rancate, frazione di Triuggio, coinvolto nel pomeriggio di venerdì 16 febbraio attorno alle 15.40 in un gravissimo incidente stradale lungo la via Casati, a Ponte, ai confini con Albiate.

Per cause al vaglio della polizia locale di Triuggio e dei carabinieri, il 46enne, a bordo di uno scooter Yamaha Majesty, proveniente da Ponte e diretto a Rancate, avrebbe perso il controllo, all’altezza della curva subito dopo il ponte, e, forse in un estremo tentativo di frenare, la moto avrebbe sbandato fino a terminare contro un’auto Bmw X3 condotta da un cinquantenne, anche lui di Rancate, uscito illeso dallo scontro ma sotto choc.

Scattato l’allarme sul posto si sono portati i paramedici a bordo di un elicottero e un’ambulanza di Seregno Soccorso. Le condizioni del ferito sono apparse subito gravissime, tanto che i medici a bordo della eliambulanza si sono portati sull’ambulanza, insieme al paziente che è stato trasferito in codice rosso all’ospedale più vicino, quello di Carate Brianza, nel disperato tentativo di salvargli la vita.

Gli agenti della polizia locale, con l’ausilio dei carabinieri, si sono occupati immediatamente dei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e di regolare il traffico sulla importante strada di collegamento tra le due frazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA