Triuggio, chiuso un tratto di via don Colli: “Riparazione delle condotte idriche”

Via don Colli a Triuggio è chiusa alla circolazione stradale dalla mattina di giovedì 18 febbraio, nel tratto tra il civico 66 e il civico 76, per lavori “indifferibili e urgenti di riparazione alle condotte idriche”. BrianzAcque ha programmato la sostituzione di un tratto di fognatura che era collassato qualche tempo fa.

L’ordinanza emessa dalla polizia locale vale fino a fine lavori, ma il blocco al traffico dovrebbe terminare entro la riapertura delle scuole post vacanze di Carnevale (i plessi di elementari e scuola dell’infanzia si trovano poco lontani dal cantiere).

I mezzi pesanti e gli autobus provenienti da Canonica con direzione Tregasio devono percorrere via Vittorio Emanuele e via Diaz. I veicoli provenienti da Tregasio direzione Triuggio o Lesmo devono percorrere via Diaz, salvo le ordinarie limitazioni per i mezzi pesanti.

